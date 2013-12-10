11 декабря футбольные эксперты обсудят "фанатскую проблему"

11 декабря в Независимом пресс-центре на Пречистенке состоится круглый стол, участники которого обсудят способы решения "фанатской проблемы". Конференция посвящена проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Эксперты выскажут идеи о способах обуздания агрессии болельщиков на стадионах, оценят изменения, которые произойдут после вступления в силу в январе этого года "Закона о болельщиках" и расскажут об опыте зарубежных стран.

В круглом столе примут участие футбольный эксперт Евгений Ловчев, глава экспертного комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили, руководитель программы "Футбольный клуб" Сергей Акулинин, председатель профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко и другие специалисты.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 8 июня по 8 июля 2018 года.