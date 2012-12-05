Президент "Торпедо" считает, что болельщикам клуба платили за срыв игр

Президент московского футбольного клуба "Торпедо" считает, что болельщикам, сорвавшим кубковый матч с "Динамо" и устраивавшим акции протеста против руководства клуба, платили за их действия посторонние лица.

Большая часть болельщиков - нормальные, адекватные люди. Но есть молодежь, которая приходит на стадион выплеснуть эмоции, - заявил Тукманов в интервью "Спорт-Экспрессу". - А есть еще и группа, которая приходит, чтобы сорвать праздник футбола. Вот она-то и действует в ущерб клубу. Думаю, они кочуют со стадиона на стадион, преследуя какие-то свои цели. Может быть, их действия кем-то проплачены - не знаю, кем именно".

Президент клуба отметил, что матч с "Динамо" был сорван группой фанатов, которые сидели на секторе "Запад-5". "Фанаты с этого сектора славятся не агрессией, а креативностью, - сказал Тукманов. - Они и сами говорили нам после матча, что там были незнакомые им люди".

Отметим, что конфликт фанатов "Торпедо" и руководства клуба длится уже долгое время. Болельщики требуют отставки Тукманова.

Группа фанатов сорвала кубковый матч со столичным "Динамо", кидая на поле петарды и скандируя нецензурные речевки. Болельщики объяснили свою "акцию" конфликтом с руководством клуба.