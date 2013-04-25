25 апреля 2013, 14:27Происшествия
Бомба в колледже на Волоколамском шоссе не обнаружена
Полиция не обнаружила подозрительных предметов в учебном заведении на Волоколамском шоссе, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.
По словам представителя ведомства, здание обследовали прибывшие на место специалисты и кинологи, но никаких взрывных устройств не обнаружили. В полиции отметили, что намерены разыскать телефонного террориста.
Ранее Политехнический колледж № 47, расположенный по адресу Волоколамское шоссе, дом 112, корпус 3 был эвакуирован после сообщения о якобы заложенной в здании бомбе.