Бомба в колледже на Волоколамском шоссе не обнаружена

Полиция не обнаружила подозрительных предметов в учебном заведении на Волоколамском шоссе, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По словам представителя ведомства, здание обследовали прибывшие на место специалисты и кинологи, но никаких взрывных устройств не обнаружили. В полиции отметили, что намерены разыскать телефонного террориста.

Ранее Политехнический колледж № 47, расположенный по адресу Волоколамское шоссе, дом 112, корпус 3 был эвакуирован после сообщения о якобы заложенной в здании бомбе.