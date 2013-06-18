В детском подмосковном лагере прошла тренировочная эвакуация

Подмосковные спасатели провели тренировочную эвакуацию детей в оздоровительном лагере "Салют", расположенном в Ленинском районе области.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области, были эвакуированы 320 детей и 74 педагога. "Мероприятие проводилось с целью повышения культуры безопасности населения", - поясняется в сообщении спасателей.

Кроме того, МЧС России начало проводить проверки пожарной безопасности в детских лагерях. Всего на контроле находится 341 объект, проверено 120.

Также вожатых и мигрантов, работающих в лагерях, протестируют на наркотики. Для первых проверка будет добровольной, для вторых – обязательной.