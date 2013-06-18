Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 15:35

Происшествия

В детском подмосковном лагере прошла тренировочная эвакуация

Подмосковные спасатели провели тренировочную эвакуацию детей в оздоровительном лагере "Салют", расположенном в Ленинском районе области.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области, были эвакуированы 320 детей и 74 педагога. "Мероприятие проводилось с целью повышения культуры безопасности населения", - поясняется в сообщении спасателей.

Кроме того, МЧС России начало проводить проверки пожарной безопасности в детских лагерях. Всего на контроле находится 341 объект, проверено 120.

Также вожатых и мигрантов, работающих в лагерях, протестируют на наркотики. Для первых проверка будет добровольной, для вторых – обязательной.

Сайты по теме


эвакуация детские лагеря учения мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика