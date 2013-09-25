Противница свинины "выгуляла" по Москве платье из кусков сырого мяса

Девушка прошлась по Кузнецкому мосту в платье из мяса

Девушка, по примеру американской дивы Леди Гаги нарядившаяся в мини-платье из кусков сырого мяса, прогуливалась в среду на Кузнецком Мосту в центре Москвы.

Активистка движения против неправильной еды шла по улице в макияже на основе сливочного масла и 15-килограммовом наряде, скрепленном сотнями зубочисток.

Участники эпатажной акции, которые сопровождали свою предводительницу до гигантской сковороды, рассказывали прохожим о вреде свиного мяса.

Реакция прохожих на зрелище была столь же неоднозначной, как и сама акция. Кого-то она поразила оригинальностью подхода, кто-то испытал шок аккурат перед гастрономическимй туром по Германии. И лишь одна девушка недоуменно пожала плечами, отметив, что вообще она предпочитает мясу рыбу.