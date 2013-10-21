Энергетики Москвы закупили 67 передвижных электростанций

Энергетики обеспечили московский регион дополнительными резервными мощностями, они закупили 67 передвижных электростанций, информирует пресс-служба МОЭСК.

"Парк специальной техники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), обеспечивающей электроснабжение порядка 17 млн потребителей в Московском регионе, пополнился 67 передвижными электростанциями (ПЭС). Таким образом, на сегодняшний день в арсенале энергетиков насчитывается 145 ПЭС различной мощности", - говорится в сообщении.

При этом в случае необходимости резервные источники питания могут быть направлены в любое место Москвы и области для оперативного подключения потребителей к электроснабжению.

Всего автопарк столичных энергетиков насчитывает свыше 3500 транспортных средств, в том числе более 1700 единиц спецтехники, добавляется в материале.