В Москве пройдет девятый этап гонок на электромобилях

6 июня в Москве пройдет этап чемпионата мира по автогонкам "Формулы Е". Это заезды на электромобилях, которые не загрязняют окружающую среду.

Пилоты выйдут на старт у стен Кремля, а поддерживать их будут сотни болельщиков, сообщает телеканал "Москва 24".

Гонки на электромобилях называют одним из самых амбициозным проектов десятилетия. Мировой чемпионат в новом классе проходит впервые. Соревнования начались 14 сентября прошлого года в Пекине. Московский этап станет уже девятым.

Организаторы "Формулы Е" уверены, что он войдет в историю. Правительство столицы готово участвовать в организации соревнований минимум три года.