МОЭСК вложила в ремонт подстанций и сетей более 4 миллиардов рублей

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) потратила на ремонтную программу с начала 2013 года более 4 миллиардов рублей. В настоящее время реализуется завершающий этап ремонтных работ.

"Финансирование по году запланировано на уровне 5,2 миллиардов рублей", - сообщает пресс-служба компании.

Так, за 9 месяцев сотрудники МОЭСК отремонтировали 658 силовых трансформаторов, расчистили более 1,5 гектаров трасс воздушных линий электропередачи, а также отремонтировали около 2,5 километров кабельных сетей.

Кроме того, в ходе работ были заменены более 1,5 тысяч выключателей и 2 тысячи единиц электрооборудования трансформаторных подстанций.

Отметим, что МОЭСК обслуживает потребителей Москвы и Московской области. Она является является крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компанией России. 51 процент акций организации принадлежат ОАО "Российские сети", "Газпром" имеет 31 процент акций и еще 8 процентов - находится у правительства Москвы.