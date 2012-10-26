Подстанция "Рижская" повысит надежность электроснабжения центра Москвы

Энергетики завершили работы по модернизации силового оборудования подстанции "Рижская". Мощность питающего центра выросла на 30% и достигла 160 МВА. Ввод основных фондов составил свыше 200 миллионов рублей, информирует пресс-служба ОАО "МОЭСК".

"В рамках реализации инвестиционной программы текущего года на ПС "Рижская" осуществлена замена двух силовых трансформаторов мощностью 63 МВА на более мощные 80 МВА. Одновременно с монтажом силового оборудования выполнены работы по реконструкции и замене трансформаторов тока, ограничителей перенапряжения и разъединителя 110 кВ, токоограничивающих реакторов 10 кВ, автоматической системы пожаротушения", - говорится в сообщении.

Подстанция "Рижская" обеспечивает электроэнергией важные объекты Центрального округа Москвы: НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифософского, спорткомплекс "Олимпийский", концерн "Бабаевский", кондитерскую фабрику "Большевичка" и Московский областной НИИ имени М.Ф. Владимирского.

Ввод модернизированного питающего центра на полную мощность значительно повысит надежность электроснабжения ЦАО, добавляется в материале.

Ссылки по теме ОАО "МОЭСК"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!