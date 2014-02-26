Два поезда из Шатуры и Егорьевска будут стоять на Выхине 1,5 минуты

Две ранние утренние электрички из Шатуры и Егорьевска начиная с 3 марта будут стоять на платформе "Выхино" полторы минуты вместо прежних 30 секунд, сообщает в среду пресс-служба Московской железной дороги, дочерней компании РЖД.

Нововведение касается электропоезда, отправляющегося из Шатуры в 4.10 и из Егорьевска в 5.58. На "Выхино", ближайшую на этом направлении ж/д платформу, совмещенную со станцией метро, эти поезда будут прибывать в 6.10 и в 8.11 соответственно.

До конечной остановки, на Казанский вокзал Москвы, они будут доезжать на минуту позже.