В подмосковных электричках появится климат-контроль

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в 2012-2013 годах намерена потратить 1,516 миллиарда рублей на переоборудование электропоездов. Всего компания, являющаяся крупнейшим пригородным перевозчиком России, намерена обновить 34 экспресса и "Спутника".

"Переоборудование предусматривает оснащение подвижного состава системами климат-контроля, обновление салонов, установку импортных кресел, систем видеонаблюдения и наличие автоматического учета пассажиропотоков", - цитирует РИА Новости сообщение ЦППК.

В 2012 году компания планирует переоборудовать за свой счет 29 электричек 7000-й нумерации. Это ускоренные поезда повышенной комфортности: "Спутники", а также областные и межобластные экспрессы. Еще пять таких электропоездов будет обновлено в следующем году.

РЖД в феврале 2013 года утвердили типовые требования к электропоездам 7000-й нумерации. Среди общих требований - наличие системы климат-контроля, гарантированных посадочных мест для пассажиров и вакуумных биотуалетов. Все такие поезда должны обслуживаться составами, построенными не больше 6 лет назад.

В настоящее время под контролем ЦППК в пределах Московского транспортного узла ходят 1077 пар пригородных электропоездов 6000-й нумерации и 136 пар поездов 7000-й нумерации.

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