Движение поездов на Рижском направлении восстановлено

Поезда на Рижском направлении Московской железной дороги следуют согласно графику – движение там восстановлено после сбоя.

Как сообщает пресс-служба МЖД, около 7.50 на станции Павшино неизвестные сорвали стоп-кран электропоезда №6502 Новоиерусалимская – Москва. Из-за этого был нарушен график движения всех поездов.

"Пригородные поезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика", - уточняется в сообщении.



Напомним, утром 19 ноября поезда Рижского направления следовали с опозданием, такие же проблемы ожидались и на Курском направлении.