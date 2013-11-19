Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября 2013, 11:03

Транспорт

Движение поездов на Рижском направлении восстановлено

Поезда на Рижском направлении Московской железной дороги следуют согласно графику – движение там восстановлено после сбоя.

Как сообщает пресс-служба МЖД, около 7.50 на станции Павшино неизвестные сорвали стоп-кран электропоезда №6502 Новоиерусалимская – Москва. Из-за этого был нарушен график движения всех поездов.

"Пригородные поезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика", - уточняется в сообщении.

Напомним, утром 19 ноября поезда Рижского направления следовали с опозданием, такие же проблемы ожидались и на Курском направлении.

электрички опоздания ж/д и вокзалы график

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика