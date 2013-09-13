Электричка в Подольске насмерть сбила ребенка

Фото: ИТАР-ТАСС

Электричка на станции Силикатная на окраине Подольска в пятницу вечером насмерть сбила шестилетнего мальчика, следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

Как сообщает Следственный комитет России, около 17.00 местная жительница за руку с 6-летним ребенком переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу в районе станции Силикатная Московско-Курского направления Московской железной дороги. Внезапно перед поездом мальчик вырвался и стал перебегать пути, и был сбит электричкой Нахабино - Чехов.

По факту трагедии Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.