13 сентября 2013, 21:02Транспорт
Электричка в Подольске насмерть сбила ребенка
Фото: ИТАР-ТАСС
Электричка на станции Силикатная на окраине Подольска в пятницу вечером насмерть сбила шестилетнего мальчика, следственные органы проводят проверку по факту случившегося.
Как сообщает Следственный комитет России, около 17.00 местная жительница за руку с 6-летним ребенком переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу в районе станции Силикатная Московско-Курского направления Московской железной дороги. Внезапно перед поездом мальчик вырвался и стал перебегать пути, и был сбит электричкой Нахабино - Чехов.
По факту трагедии Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сайты по теме