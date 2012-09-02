Автоинспекторы рекомендуют ехать в Бородино на электричках

Движение автотранспорта в Московской области будет ограничено на время проведения реконструкции Бородинского сражения и других праздничных мероприятий, посвященных 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Однако, как сообщает УГИБДД по Московской области, для автовладельцев предусмотрены пути объезда. На личном транспорте можно проехать по трассе М1 "Беларусь" до Уваровки и, свернув направо, до Можайского шоссе в сторону Бородина. Также автомобилисты могут воспользоваться автодорогой "Москва – Рига".

Для парковки машин гостей и участников мероприятий определено 12 стоянок, рассчитанных на 11 000 мест.

Но все же автоинспекторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. До района празднования можно добраться электричками с Белорусского вокзала до станций "Можайск" или "Бородино". Напомним, для улучшения обслуживания пассажиров маршруты электричек будут продлены.

От железнодорожных станций до непосредственного места проведения торжеств организовано бесплатное автобусное сообщение. Для гостей пустят около 60 автобусов с интервалом движения в три минуты.