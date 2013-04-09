С начала года ГИБДД Москвы выдала 68 тысяч водительских удостоверений

С начала года столичная Госавтоинспекция приняла 120 488 квалификационных экзаменов на права и выдала 68 207 водительских удостоверений, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

После прохождения подготовки на получение права на управление транспортными средствами в индивидуальном порядке успешно сдали экзамены и получили водительские права 1356 человек. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

"Из них с первого раза квалификационные экзамены сдали 44 человека, что говорит о низком качестве самостоятельной подготовки кандидатов в водители", - говорится в сообщении.

Отметим, в ближайшее время москвичи смогут занять очередь на получение водительского удостоверения по интернету. Воспользоваться онлайн-сервисом можно будет на московском портале госуслуг.