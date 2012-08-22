Москва потратит 10 млн рублей на кампанию против ксенофобии

Департамент национальной политики и связи с религиозными организациями Москвы объявил конкурс на реализацию проектов социальной рекламы, направленных на укрепление межэтнического диалога, противодействие экстремизму, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,3 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

Победителю конкурса предстоит до конца года разработать сюжеты для наружной социальной рекламы, реализовать социальные медиа-проекты для размещения в Сети, а также осветить эту тему в видеороликах, акциях, полиграфической продукции, причем рекламные ролики будут демонстрироваться на федеральных каналах и запускаться в радиоэфир.

Работа победителя конкурса состоит в исследовании информационного поля по вопросам конфликтных ситуаций на почве межнациональных отношений в Москве, проведении 20 экспертных интервью, мониторинге СМИ и блогосферы, подготовке концепции рекламной кампании, направленной на противодействие экстремизму, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости.

Кроме того, по условиям конкурса предполагается создать сайт на русском и английском языках, посвященный этой теме, и сформировать пул СМИ, освещающих данную кампанию.