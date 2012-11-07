Отставка Сердюкова подтвердила смену модели управления - политологи

07 ноября 2012, 19:40
Отставка министра обороны Анатолия Сердюкова стала зримым подтверждением меняющейся модели управления в стране, считают политологи.
По их мнению, Владимир Путин, став президентом в третий раз, намерен серьезно скорректировать собственную политику и модель управления в сторону эффективности и кадровых изменений, передает ИТАР-ТАСС.
Первым примером такой "корректировки" стала отставка министра регионального развития Олега Говоруна. Другими словами, отмечают эксперты, в последних кадровых решениях проявляется "тот новый Путин", о котором говорили еще во время выборной кампании.
Налицо более жесткий подход - своего рода "национализация элиты", которая должна руководствоваться интересами страны, а не интересами групп и корпораций. Политологи отмечают, что отставка Сердюкова произошла при наличии лишь угрозы репутационных потерь, а не тогда, когда дело уже расследовано или когда уже имеется судебное решение.
Таким образом, кадровые решения принимаются теперь на более ранних этапах, поскольку репутационный ущерб министру может превратиться в репутационный ущерб всей власти в целом.
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