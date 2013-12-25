Экскурсию по закулисью организовали для зрителей Театра Оперетты

Фото: Театр Оперетты

В Театре Оперетты состоялась экскурсия по закулисью. Зрителям рассказали и показали, как создается мюзикл "Граф Орлов", основанный на реальных исторических событиях эпохи Екатерины Великой.

Это первая экскурсия за всю историю театра. Провел ее Владислав Кирюхин – исполнитель роли Ивана в нашумевшем мюзикле. По театральным гримеркам, сцене и директорской ложе в рамках бэкстейдж-тура бродили 15 счастливчиков.

"Экскурсанты увидели декорации спектакля на расстоянии вытянутой руки, смогли рассмотреть костюмы и реквизит, узнали, кто и где дает звонки перед спектаклями, кто имеет доступ в директорскую ложу, откуда лучше всего смотреть мюзикл и сколько весит платье императрицы", - отметили в Театре Оперетты.

Гости получили возможность максимально приобщиться к загадочной театральной жизни. Некоторые даже посидели за столиками артистов в гримерках. Попутно экскурсантам рассказали об истории Театра Оперетты и особенностях постановки "Графа Орлова".

В финале посетители получили подлинные афиши первого театрального сезона и уникальный реквизит - письма на пергаментной бумаге на старославянском языке с сургучовыми печатями.

Добавим, что в бэкстейдж-туре приняли участие победители творческого конкурса подарков любимым артистам, а также зрители, зарегистрировавшие свой ноябрьский билет в группе мюзикла "ВКонтакте".