Эксперты прокомментировали действия охранника во время инцидента в столичном ТЦ

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Эксперты в области безопасности прокомментировали порталу Москва 24 инцидент в столичном торговом центре, где 41-летняя женщина упала с перил 4-го этажа.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин отметил, что пока проводится проверка, слишком рано делать какие-либо выводы по ситуации. По его мнению, сотрудник охраны не предпринял активных действий, поскольку мог опасаться своими действиями спровоцировать резкое падение женщины.

"Есть определенные ситуации, когда люди боятся подойти, потому что человек, находящийся в неадекватном состоянии, может испугаться, потерять равновесие и упасть. В данном случае мы не знаем всех условий, чтобы делать какие-то выводы", – сказал эксперт.

По его словам, следствие должно оценить, нужны ли дополнительные меры безопасности в ТЦ. "Если бы там, к примеру, была защитная сетка, то женщина упала бы на нее", – предположил Аничкин.

Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов высказал противоположное мнение относительно действий охранника ТЦ. По его словам, в обязанности любого сотрудника охраны входит поддержание общественного порядка.

"То, что делала девушка – это однозначно нарушение порядка, сотрудник охраны должен здесь действовать более решительно: взять за одежду, говорить с ней, но ни в коем случае не проходить мимо", – заявил Фефелов.

Он добавил, что необходимо предотвращать любые действия, которые могут быть истолкованы как нарушение общественного порядка. "Мы понимаем, что ТЦ большой, и через каждый 3 метра сотрудник охраны не стоит, за всеми моментами уследить невозможно. Но здесь мы видим, что он находился в непосредственной близости, мы видим его действия на словах, а он должен был действовать решительно", – считает эксперт.

По мнению собеседника портала Москва 24, сотрудник охраны не имел права проходить мимо. "Это очень опасно. Ее действия представляли риск как ее жизни и здоровью, так и людей, находившихся внизу", – заключил Фефелов.

В свою очередь представители торгового центра "Хорошо" отказались комментировать инцидент порталу Москва 24.

ЧП произошло вечером 30 октября. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что 41-летняя Ирина сначала села, а потом легла на перила, будто позируя для фото, а позже сорвалась. Она упала на 27-летнюю девушку Чулпан, за жизнь которой сейчас борются врачи Боткинской больницы. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Ирину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами, переломами и ушибами. Уже в больнице она скончалась.

Следственный комитет начал проверку. Им предстоит разобраться, сорвалась ли погибшая случайно или преднамеренно.

Евгения Маркова