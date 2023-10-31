Ограничения на 5,3 млрд долларов войдут в новый пакет санкций ЕС против РФ – СМИ

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Торговые ограничения на 5,3 миллиарда долларов, предположительно, войдут в 12-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в новый санкционный список также внесут свыше 100 физических и 40 юридических лиц. Предложенные рестрикции будут касаться экспорта сварочного оборудования, химической продукции и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, рассматривается возможность запрета выдачи лицензий на программное обеспечение и импорт ряда обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, алмазов и товаров транспортного назначения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 октября заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов.

Ранее зарубежные СМИ писали, что заявление G7 по российским алмазам ожидается до конца октября. Кроме алмазов, в пакет санкций может войти и российский алюминий.

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