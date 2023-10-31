Роскомнадзор не получал уведомлений от НСПК об утечке данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор не получал уведомлений о возможной утечке данных с сайта Национальной системы платежных карт, сообщает ТАСС.

Ранее о взломе писали некоторые телеграм-каналы. В надзорном ведомстве уточнили, что по состоянию на 13:00 31 октября уведомлений об инциденте от оператора не приходило.

"Коммерсант" писал, что хакеры группировки DumpForums совершили атаку на сайт оператора платежной системы "Мир" – Национальную Систему Платежных Карт.

Представитель пресс-службы НСПК в связи с произошедшим сообщил, что сайт был разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. По его словам, сайт является визитной карточкой компании и на нем не содержатся никакие конфиденциальные данные.

В НСПК добавили, что сайт никак не относится к платежной инфраструктуре и получить доступ к каким-либо системам компании через него невозможно. Там уточнили, что сервера и центры обработки данных системы не имеют доступа в интернет.

Кроме того, обработка всех платежей по банковским картам и операций в системе быстрых платежей продолжается штатно, заверили в НСПК.

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