Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбербанк повысит стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

"C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей", – отмечается в сообщении.

В службе поддержки добавили, что это связано с изменением тарифов банка. Последний раз тарифы увеличивали 1 августа 2022 года.

Правительство РФ ранее поддержало законопроект, который запрещает банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимита по кредитным картам. В отзыве кабмина согласились с доводами депутатов, однако указали на то, что при доработке законопроекта стоит предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в условия уже имеющегося.

