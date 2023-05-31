Экономист назвал последствия возможного дефолта в США

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Возможный дефолт в США может привести к тому, что Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на экономиста Скотта Макдоналда.

По словам эксперта, дефолт спровоцирует тяжелые обстоятельства как для американцев, так и для властей США. Доллар в таком случае перестанет быть ведущей мировой валютой.

"Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара", – заявил Макдоналд.

Вместе с тем экономист напомнил, что Россия, Китая и Южная Африка уже отказались от операций в долларах. Подобное было вызвано экономическим давлением США на РФ.

До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что США могут столкнуться с дефолтом уже 1 июня. Подобное может произойти, если Штатам не удастся добиться повышения потолка госдолга.

Позже Минфин США перенес ожидаемый срок дефолта в стране с 1 на 5 июня. Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос с повышением потолка госдолга.

