Лавров оценил предложение Евросоюза отключить Россию от SWIFT

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение ЕС отключить Россию от платежной системы SWIFT, назвав западных коллег ненадежными. Об этом сообщает ТАСС.
"Евросоюз, да и Запад в целом, уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", – заявил дипломат.
Он выразил уверенность в том, что российские власти готовят соответствующее решение, если будет предпринята попытка воспрепятствовать участию России в мировой торговле. По словам Лаврова, в рамках ЕАЭС недавно обсуждалась возможность перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.
Ранее Европарламент принял резолюцию, которая призывает к введению санкций против "Северного потока – 2", русских олигархов, а также к отключению России от SWIFT в случае вторжения на Украину.
Кроме того, подобные санкции по отношению к России рассматривает администрация президента США Джо Байдена.
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