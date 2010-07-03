Эксперты оценили заморозку цен на топливо до лета

Соглашение о заморозке цен на бензин продлили до июля

Правительство РФ продлило соглашение о заморозке цен на бензин. За тарифами будут пристально следить до июля.

По мнению экспертов, мера оказалась действенной. "Если посмотрим на график цен в опте за последние пять лет, то у нас как кардиограмма весенний сезон: процентов на 10 цена постоянно росла. Чтобы этого не допустить, было принято решение о заморозке", – объяснил главный экономист консалтинговой фирмы Сергей Ежов.

Главной причиной заморозки стало резкое подорожание топлива в прошлом году. Осенью литр подскочил сразу на несколько рублей, кабмин настоял на фиксации цен. Рост цен на время заморозки остановила прибыль между дешевой закупкой тонны на оптовом рынке и дорогой продажей литра на заправках.

Автовладельцы всеми руками за заморозку, но особенного эффекта от нее не видят. Цены на заправках все же растут, но теперь это менее заметно.



"Поднимается цена. На этой бензоколонке я заправляюсь регулярно. Буквально два месяца назад бензин был дешевле, цена выросла на 80 копеек", – рассказал один из автомобилистов телеканалу Москва 24.

Эксперты отмечают, что указ правительства мешает бензину дешеветь. Доходность в рознице могла сбить стоимость литра как минимум на пару десятков копеек, но заморозка блокирует не только рост, но и снижение цен.

"Весь первый квартал 2019 года оптовая цена была такой, что розничная могла упасть вниз, но мы не готовы смириться с последующим ростом. Все хотят, чтобы цены упали, но если скажешь, что потом они вырастут на два рубля – это будет катастрофа, поэтому мы обречены не медленный постепенный рост розничный цены в рамках инфляции", – рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Специалисты резюмируют, что сдерживание цен на бензин продолжится и после формальной отмены соглашения о заморозке. В правительстве думают о компенсации выпадающих доходов производителей топлива. Один из вариантов – торговля спиртным. Дополнительная выручка повысит рентабельность заправки и пусть и не на много, но сдержит подорожание литра бензина.