В СФ предложили повысить штрафы банкам в 10 раз для улучшения безопасности операций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сенаторы предложили в 10 раз поднять штрафы для банков в целях повышения безопасности клиентских операций. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет РБК.

Санкции предлагается повысить за неисполнение законов и нормативных актов Центробанка России из-за нежелания банков выполнять необходимые требования для повышения безопасности онлайн-операций, уточняется в документе.

Еще в феврале 2022 года Центробанк РФ начал требовать у кредитных организаций ввести подтверждения операций клиентов при помощи средств криптографической защиты, либо усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписи.

Однако ряд банков для аутентификации пользователя и подтверждения денежных операций продолжает использовать СМС-коды и push-уведомления. Авторы законопроекта уверены, что неисполнение требований ЦБ России связано с тем, что сумма возможного штрафа часто меньше, чем стоимость работ по вводу новых технических решений.

"Повышение штрафа сделает такую преднамеренную халатность экономически нецелесообразной и вынудит банки активнее использовать решения для защиты от подмены сообщений. А значит, граждане и их деньги получат дополнительную защиту", – считает один из авторов инициативы сенатор Артем Шейкин.

В это же время в самом регуляторе пока не видят существенных проблем с соблюдением новых требований в части искажений электронных сообщений со стороны злоумышленников, подчеркнул представитель ЦБ.

Если закон примут, то в случае невыполнения требований по обеспечению защиты информации банк могут оштрафовать до 1% от размера собственного капитала, но не менее 1 миллиона рублей либо ограничить отдельные операции организации на срок до 6 месяцев.

В настоящее время аналогичная санкция предусматривает только штраф в размере до 0,1% собственного капитала, но не менее 100 тысяч рублей. В случае если нарушения не устранены, то штраф повысят до 1% оплаченного уставного капитала, но не более 1% от минимального размера уставного капитала. Таким образом, в первом случае банку грозит до 1 миллиона рублей штрафа, а во втором – до 10 миллионов.

По словам экспертов, крупные банки не внедряют использование электронной подписи и криптографии не только из-за высокой стоимости, но и из-за технических трудностей. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, это сложно сделать даже на устройствах с Android, а устройства на базе iOS "они уже даже не берут в расчет".

"Использование криптографии может ограничить функционал, из-за чего клиенты будут совершать меньше операций и банки в итоге потеряют часть прибыли", – объяснил он.

Однако эти требования в меньшей степени относятся к простым гражданам, так как такие меры предусматривают страховку от подмены или перехвата СМС-сообщений, объяснил коммерческий директор компании "Код безопасности" Федор Дбар.

По его мнению, подобный способ достаточно дорог в исполнении для злоумышленников, поэтому подобные случаи с обычными людьми встречаются редко.



Ранее российские банки усмотрели в идее отменить комиссию при оплате ЖКУ финансовые риски. По мнению кредитных организаций, в случае принятия такого законопроекта они будут вынуждены оптимизировать бизнес-процессы, что приведет к ухудшению условий обслуживания.

В частности, вырастут риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у банков объема средств, ранее инвестировавшихся в развитие систем предотвращения мошеннических действий, предупреждают организации.

В Центробанке предупредили россиян о повышенной активности мошенников в декабре