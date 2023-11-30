Турнир среди централизованных бухгалтерий завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Турнир среди сотрудников централизованных бухгалтерий столицы "Звезды профессии" завершился в Москве. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего на конкурс подано 34 заявки, но до финального состязания добрались лишь 8 команд. Финал турнира прошел на ВДНХ, где участники соревновались в решении сложных бухгалтерских задач и показывали свои управленческие умения.

В итоге до первого места добралась команда департамента образования и науки Москвы, а второе место заняли представители департаментам труда и социальной защиты населения города, уточнили в пресс-службе столичного департамента финансов.



"С учетом живого отклика и энтузиазма профессионального сообщества мы решили сделать турнир ежегодным. Уверена, что он станет доброй традицией для московских бухгалтеров", – сказала руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Как рассказал начальник управления госслужбы и кадров правительства столицы Павел Малыхин, формирование профессиональных сообществ позволяет создать место для коммуникации и обмена опытом между коллегами.

"Благодаря тесному взаимодействию со столичным департаментом финансов появился турнир "Звезды профессии", и мы продолжаем работу над созданием профсообществ и в других сферах", – подчеркнул Малыхин.

Первое подобное мероприятие прошло в ноябре 2022 года в рамках проекта по внедрению в Москве единой модели централизованного бухгалтерского учета.

Ранее сообщалось, что турнир пройдет с 20 по 24 ноября. Первые два этапа – дистанционные, а финал должен был пройти в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Мероприятие приурочено ко Дню бухгалтера, который отмечается 21 ноября.

Москвичи разных профессий назвали необходимую для счастья зарплату