В РФ спрогнозировали подорожание горького шоколада на 50%

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Основатель кондитерской фабрики "Томер" Андрей Латышев прогнозирует, что цена на горький шоколад может вырасти на 50%. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ру".

Он считает, что основное подорожание на все виды шоколада случится после Нового года, когда компании начнут получать какао-бобы по ценам 2024 года. Они будут сильно отличаться от текущих, при этом запасы производителей сейчас начинаются заканчиваться быстрее из-за высокого спроса, отметил предприниматель.

"Больше всего подорожают горькие сорта шоколада – от 65% содержания какао. Цены на такой продукт однозначно вырастут от 50 до 100%. Производители будут переходить на темный, молочный и белый шоколад, пытаясь маневрировать за счет сахара и молока. Ну и, конечно, будут активнее играть с весом", – заявил Латышев.

По словам эксперта, цены растут из-за неурожая какао, который связан с непогодой и болезнями в Африке. Проблемы с поставками сохранятся до конца 2024 года, уверен он.

"В 2023 году даже с учетом зафиксированных цен в старых контрактах и запасов производителей в России стоимость шоколада выросла уже на 15–20%", – уточнил Латышев.

По его прогнозу, с 1 декабря 2023 года цена на шоколад вырастет еще на 16%. Высокий спрос на отечественном рынке он связывает с курсом рубля и с введенной 5% пошлиной на какао-порошок, заключил эксперт.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что российские торговые сети принимают меры во избежание резкого скачка цен на шоколад. По мнению председателя президиума АКОРТ, торговые сети могут сохранить низкие цены благодаря разному ассортименту товаров, скидкам и программам лояльности.

В качестве главных причин роста цен называют повышение стоимости сырья и материалов в результате ослабления рубля. Также в новую цену закладывают повышение зарплаты сотрудникам из-за дефицита кадров. Кроме того, на 10% увеличились логистические затраты и подорожали кредиты.

Часть производителей шоколада в РФ уведомила о повышении цен