Генпрокуратура начнет масштабные проверки пенсионных фондов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Генпрокуратура России по поручению Владимира Путина с августа начнет масштабные проверки пенсионных фондов, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, передает ТАСС.

"К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью", – сказал он.

По его словам, факты незаконного перевода пенсионных накоплений из ПФР в нецелевое использование должны получить правовую оценку.

Ранее сообщалось, что правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Минтруд предложил проект поправок о накопительных пенсиях. Длительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год предлагается рассчитывать на основе прогноза на будущий год о продолжительности жизни мужчин (60 лет) и женщин (55 лет).

