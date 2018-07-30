Перед работниками Дарасунского рудника погасили все долги по зарплате

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Перед работниками Дарасунского рудника в Забайкалье полностью погасили долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, шахтерам выплатили около шестнадцати миллионов рублей. Ситуация остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.

Ранее стало известно, что рудник приостановил работу "из-за финансовых трудностей".

Незадолго до этого работники рудника объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Деньги задерживали с мая 2018 года. Позже им выплатили зарплату за май, после чего акция прекратилась. Всего предприятие задолжало сотрудникам 32 миллиона рублей.

В отношении компании "Дарасунский рудник" возбудили административное дело о невыплате зарпалты. Следователи направили руководству предприятия представление о погашении задолженности.