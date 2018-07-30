Дарасунский рудник, где голодали шахтеры Забайкалья, приостановил работу

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Золотодобывающий Дарасунский рудник в Забайкальском крае приостановил работу. Ранее шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты.

"Собственник так распорядился из-за финансовых трудностей", – цитирует гендиректора Евгения Рогалева ТАСС. По его словам, всех 428 сотрудников шахты уведомят о решении. Они будут получать две трети от среднего заработка.

Ранее сообщалось, 92 работника рудника объявили о приостановке работы, 33 шахтера объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Деньги задерживали с мая 2018 года. Всего предприятие задолжало сотрудникам 32 миллиона рублей. Позднее число участников голодовки увеличилось до 92 человек.

В отношении компании "Дарасунский рудник" возбудили административное дело о невыплате зарпалты. Следователи направили руководству предприятия представление о погашении задолженности.

27 июля зарплаты за май и июнь начали выплачивать. Рабочие решили прекратить забастовку.