Forbes назвал детей российских миллиардеров с наследством более 2 миллиардов долларов

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Названы 49 детей российских миллиардеров из 20 семей, наследство которых оценивается минимум в 2,5 миллиарда долларов. Соответствующий список представил Forbes.

Согласно оценкам издания, на 10 марта 2023 года в РФ насчитывалось 110 миллиардеров, их совокупное состояние составило 505 миллиардов рублей. Если сумму поделить на количество детей миллиардеров (340), то каждый из них в среднем получит почти 1,5 миллиарда долларов.

При этом в списке были представлены 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 миллиарда долларов.

На первом месте оказался сын основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Состояние Юсуфа Алекперова оценивается в 20,5 миллиарда долларов. На втором месте оказались сын и дочь производителя удобрений и угольной компании "СУЭК" Андрея Мельниченко. Таре и Адриану могут передать в наследство по 12,6 миллиарда долларов на каждого.

Тройка лидеров замыкается на сыне и дочери совладельца компаний "Сибур" и "Новатэк" Леонида Михельсона, каждому ребенку достанется по 10,8 миллиарда долларов.

Помимо этого, в список попали дети владельца металлургической компании НЛМК Владимира Лисина, доля одного ребенка составляет 7,35 миллиарда долларов. Там же можно увидеть детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который может передать сыну и дочери по 5,75 миллиарда долларов и других.

Ранее Дуров был признан самым обедневшим миллиардером из РФ, его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов.

За год Дуров потерял 3,5 миллиарда долларов. На оценку стоимости Telegram в том числе повлияло падение акций компаний конкурентов.

