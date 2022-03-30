ЦБ снял запрет на короткие продажи на Мосбирже 31 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи 31 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее Банк России опубликовал на своем сайте информацию о режиме работы Мосбиржи в четверг. Из нее следовало, что в отношении акций российских эмитентов, иностранных бумаг компаний с российскими корнями, а также некоторых видов облигаций действует запрет на короткие продажи.

Накануне Минфин РФ объявил о досрочном выкупе за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп будет проводиться 31 марта по цене 100% от номинальной стоимости по официальному курсу Центробанка на текущую дату.