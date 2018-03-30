Дворкович исключил резкий рост цен на бензин

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович исключил возможность резкого роста цен на бензин.

"Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Конечно, это постепенно перекладывается на цену. Но рост далеко не такой, как писали", – заявил он, передает ТАСС.

Накануне "Совет по товарным рынкам" назвал ситуацию на топливном рынке "кризисной", отметив, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Трейдеры считают, что розничные цены сдерживаются искусственно, а в некоторых регионах продавцы реализуют топливо на АЗС с убытком.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин пояснил, что маржинальная доходность заправок в настоящий момент выше, чем в 2017 году. По данным ФАС, цены на бензин находятся на среднегодовом уровне.

Кроме того, в ФАС заявили об отсутствии признаков дефицита бензина на российском рынке и выразили готовность штрафовать компании, которые необоснованно завышают цены на топливо.