Центробанк РФ представит монету в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина

Фото: пресс-служба Банка России

Российский Центробанк 31 января представит серебряную монету номиналом 2 рубля "Певец Ф. И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения". Об этом сообщает сайт ЦБ.

Монета станет частью серии "Выдающиеся личности России".

"Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 33,0 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант", – говорится в сообщении.

Изображение Шаляпина в его сценических образах расположили на оборотной стороне монеты. Его выполнили с помощью техники лазерного матирования. Внизу монеты изобразили подпись певца и его годы жизни – 1873 и 1938. Тираж составляет 3 000 единиц.



Певец Шаляпин в разные годы своей карьеры являлся солистом Большого и Мариинского театров, а также театра "Метрополитен Опера". Он оказал значительное влияние на мировое оперное искусство.

Ранее Центробанк выпустил серебряную монету номиналом 2 рубля в честь писателя Михаила Пришвина. На оборотной стороне разместили рельефное изображение деятеля с блокнотом и ручкой, а рядом с ним расположили собаку.

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