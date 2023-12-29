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Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Кроме того, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 11:20 по московскому времени, американская валюта упала на 0,41%, до 88,99 рубля. К 11:23 доллар был на уровне 88,97 рубля (минус 0,44%). При этом евро снижался на 1,05%, до 98,57 рубля, юань – до 12,508 рубля (падение 0,73%).

По информации на 11:39, юань снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля. Минутами ранее китайская валюта упала до 12,48 рубля, что являлось минимальным значением с 13 декабря.

Ранее утром курс доллара расчетами на 07:10 вырос на 68 копеек, составив 90,04 рубля, евро подорожал на 18 копеек, до 99,80 рубля, юань поднялся в цене на 11 копеек, до 12,71 рубля.

Накануне днем курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Между тем евро потерял 1,07%, опустившись до 100,09 рубля. Китайская валюта снизилась на 0,71%, до 12,645 рубля.

"Деньги 24": курс доллара превысил 90 рублей