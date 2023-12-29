Курс доллара на Московской бирже превысил 90 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля в начале последних торгов года на Московской бирже снизился.

Курс доллара расчетами на 07:10 вырос на 68 копеек, составив 90,04 рубля, евро подорожал на 18 копеек, до 99,80 рубля, юань поднялся в цене на 11 копеек, до 12,71 рубля.

Накануне днем курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Между тем евро потерял 1,07%, опустившись до 100,09 рубля. Китайская валюта снизилась на 0,71%, до 12,645 рубля.

Владимир Путин заявлял, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость.

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