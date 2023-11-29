В "Укрэнерго" сообщили о дефиците электроэнергии на Украине

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Украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго" заявила о дефиците энергоресурса в стране. В связи с этим украинцев призвали экономить электроэнергию, сообщается в телеграм-канале компании.

Как сказано в сообщении, дефицит произошел из-за резкого увеличения потребления энергии в связи с непростыми погодными условиями, а также из-за включения в сеть тех, кто пострадал в южных регионах от шторма.

Пока что "Укрэнерго" не заявляла о возможном отключении энергоснабжения, однако в компании уже признали непростую ситуацию в стране с энергоресурсами.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что основное преимущество России перед Украины заключается в наличии у первой энергоресурсов, которые позволят ей не замерзнуть зимой. Он подчеркнул, что Украина находится в слабой позиции, поскольку у нее нет ничего, чтобы пережить морозы. Он напомнил, что из-за этого Киев даже умолял НАТО передать ему комплекты зимней экипировки.



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