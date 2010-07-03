Медведев поручил подготовить законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Проект закона, который установит ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов России на уровне 13%, должен быть готов к 12 марта 2020 года. Такое распоряжение озвучил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, пишет "Интерфакс".
Он возложил ответственность за подготовку законопроекта на министерство финансов, министерство труда, Минэкономразвития и МВД. Согласно документу, ставка НДФЛ (налога на доходы физических лиц) для нерезидентов РФ должна быть приравнена к ставке граждан страны на уровне 13%.
Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что законопроект о снижении ставки НДФЛ уже готов и может быть принят в осеннюю сессию. Вице-премьер предположил, что нововведение может вступить в силу с 2020 года.
Силуанов считает, что снижение ставки с 30% до 13% "практически не скажется" на госбюджете.
Сейчас налогоплательщик может быть признан резидентом РФ, если он пребывал на территории страны более 183 дней в течение последнего года. В этом случае его доходы облагаются 13-процентным налогом. В обратном – он получает статус нерезидента и платит 30% с НДФЛ.
С 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, чей труд используют вместо штатных работников. Сейчас по всей стране зарегистрировано 240 тысяч самозанятых, из них 90% работают "в серую".
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