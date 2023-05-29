Москва сэкономила почти 500 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

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Столица за восемь лет сэкономила почти 500 триллионов рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) в системе госзакупок. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, экспертизы НМЦК начали проводить с 2015 года. Уже к марту 2023-го было выдано более 40 тысяч экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых составила почти 7 триллионов рублей.

"По результатам проведенной экспертизы городу удалось снизить затраты и сэкономить 476 миллиардов рублей бюджетных средств", – передает слова Ефимова пресс-служба городского комплекса экономической политики.

Уточняется, что проверка достоверности НМЦК осуществляется для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей. Для этого закупка должна проходить в рамках 44-ФЗ. Кроме того, проверку достоверности организовывают для договоров с начальной ценой в 50 миллионов рублей и выше.

В Москве подобную экспертизу проводит департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром столицы. Под исключение подпадают закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон и так далее.

Ранее Ефимов рассказал, что производители лекарств, имеющие статус промышленного комплекса, могут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям. По его словам, столица предоставила подобный статус фармацевтическому предприятию "Биннофарм".