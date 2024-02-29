Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

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Введенные меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами продемонстрировали эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и различных ведомств, передает ТАСС.

На данный момент, по его словам, первостепенной задачей станет обеспечение фондирования импорта. Для этого, как он утверждает, на встрече были обсуждены с кабмином РФ вопросы по указанному направлению. При этом Белоусов уточнил, что ведомство будет и дальше вести работу с отечественными компаниями-экспортерами.

На самой встрече, где обсуждался вопрос реализации механизма продажи валютной выручки, получаемой экспортерами из РФ по внешнеторговым соглашениям, представители крупнейших компаний сообщили о своем опыте применения указа президента РФ, обменялись позициями и договорились о последующем взаимодействии.

"Совещание прошло очень конструктивно, основные озабоченности бизнеса были услышаны", – заключил глава РСПП Александр Шохин, передает пресс-служба союза.

23 января кабмин РФ продлил меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Благодаря этой мере властям удалось покрыть нехватку валюты, которая необходима была импортерам для сохранения поставок продукции в Россию.

По документу срок меры поддержки должен был истечь 30 апреля 2024 года. Однако в ЦБ РФ не увидели весомых оснований для продления продажи выручки. По мнению Банка России, в прошлые месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием ключевой ставки.



В РФ ввели обязательную продажу части валютной выручки