ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5%

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В России уже в начале будущего года из-за повышения НДС инфляция может достичь 5,5%. При этом россияне не ждут снижения инфляции, говорится в комментарии Центробанка по инфляционным ожиданиям.

ЦБ предполагает, что замедление роста потребительских цен начнется во втором полугодии и вернется к показателю в 4% в 2020 году.

Регулятор по итогам 2019 года прогнозирует инфляцию на уровне 5-5,5%. Министерство экономического развития прогнозирует 4,3%.

Ранее в пятницу сообщалось, что курс американской валюты достиг 69,5218 рубля, а стоимость евро составила 79,6581 рубля. Таковы данные Банка России расчетами на 29 декабря.

Таким образом, доллар прибавил 64,56 копейки, а европейская валюта подорожала на 27,01 копейки.

24 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о механизмах защиты рубля. В их числе он назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках".