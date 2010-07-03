Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:16

В РФ с налогового учета исчезло более четверти элитных автомобилей

экономика общество авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом стало известно из исследования "Финэкспертизы", сообщает РБК.

Эксперты рассказали, что в 2018 году доля машин люкс-сегмента на налоговом учете сократилась на 26,5 процента. Авторы исследования указывают на то, что этот процесс едва ли связан с естественными причинами, такими как ДТП или продажа за границу.

Существует несколько причин, почему из налогового реестра исчезают автомобили дороже 10 миллионов рублей. Так, некоторые регионы освобождают от транспортного налога, если речь идет о многодетной семье. Кроме того, часть машин могли зарегистрировать на юрлица. Наконец, Минпромторг сократил перечень автомобилей, на которые распространяется максимальных коэффициент налогообложения.

По информации "Финэкспертизы", более половины от общего количества элитных автомобилей зарегистрировано в Москве. При этом существуют регионы, в которых машины дороже 10 миллионов рублей не оформлены вообще – это Республики Бурятия, Тыва, Смоленская и Курганская области, Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, часть российских чиновников в 2020 году пересядет на автомобили Aurus проекта "Кортеж". Машины представительского класса рассчитаны на первых лиц государства.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика