В РФ с налогового учета исчезло более четверти элитных автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом стало известно из исследования "Финэкспертизы", сообщает РБК.

Эксперты рассказали, что в 2018 году доля машин люкс-сегмента на налоговом учете сократилась на 26,5 процента. Авторы исследования указывают на то, что этот процесс едва ли связан с естественными причинами, такими как ДТП или продажа за границу.

Существует несколько причин, почему из налогового реестра исчезают автомобили дороже 10 миллионов рублей. Так, некоторые регионы освобождают от транспортного налога, если речь идет о многодетной семье. Кроме того, часть машин могли зарегистрировать на юрлица. Наконец, Минпромторг сократил перечень автомобилей, на которые распространяется максимальных коэффициент налогообложения.

По информации "Финэкспертизы", более половины от общего количества элитных автомобилей зарегистрировано в Москве. При этом существуют регионы, в которых машины дороже 10 миллионов рублей не оформлены вообще – это Республики Бурятия, Тыва, Смоленская и Курганская области, Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, часть российских чиновников в 2020 году пересядет на автомобили Aurus проекта "Кортеж". Машины представительского класса рассчитаны на первых лиц государства.

