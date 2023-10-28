РФ не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть – СМИ

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Запад не смог навредить России тем, что ввел потолое цен на нефть. Об этом заявил американский журнал Foreign Policy.

Как сообщило издание, сторонники ограничения стоимости на продажу нефти из России предполагали, что такой запрет станет сильным инструмент давления на РФ. Но российская сторона смогла справиться с этим ограничением, поэтому метод оказался неэффективным, добавили авторы материала.

Кроме того, источник сообщает, что возможно, вначале ограничения сказались на России, однако сейчас же в стране смогли приспособиться к этому. Так, Москва стала продавать нефть тем государствам, кто этот запрет не одобрил.

"Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера", – заключили в издании.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

При этом в докладе Международного валютного фонда утверждалось, что российская нефть торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель в обход утвержденного Западом потолка цен.

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