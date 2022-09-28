IV форум "Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: взгляд 360" прошел в Москве

Фото: пресс-служба форума

IV форум "Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: взгляд 360", организованный Ассоциацией менеджеров, завершился в столице. Традиционно он приурочен к публикации результатов рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", где определены самые эффективные российские высшие руководители и директора по 16 функциональным направлениям.

"Самое важное сейчас – не допустить остановки бизнеса, надо продолжать работать. И работать придётся с высочайшей эффективностью, теперь это уже не способ получения собственниками большей прибыли. Теперь эффективность менеджмента есть основа выживания компании. Благодаря ответственности и профессионализму управленцев экономика стабильно функционирует", – дал старт событию первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Ежегодно специально к форуму Ассоциация менеджеров совместно с экспертами Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проводит специализированное форсайт-исследование. В этом году в нем приняли участие около 250 российских управленцев, кандидатов рейтинга. В фокусе исследования – изменения стратегии развития российского бизнеса в новой реальности, угрозы и возможности, тренды и труднопрогнозируемые события – джокеры.

"События 2022 года наглядно продемонстрировали застаревшие "болевые точки" российских компаний. Высокая зависимость от импорта товаров и комплектующих, усиление внешнеполитических рисков вошли в топ-10 рейтинг глобальных рисков. Но главная угроза для почти 70% управленцев – она же и возможность – во многом зависит от самих компаний. Это интенсивность и глубина инновационного и научно-технологического развития. В результатах опроса крупного и среднего бизнеса мы видим четкий сигнал российской науке – "вы нам нужны!". Эта постановка непосредственно корреспондирует с задачей обеспечения технологического суверенитета, о которой постоянно говорит президент. Выстроить эффективную и комфортную для всех участников национальную инновационную экосистему — вот первоочередной приоритет ближайших месяцев", – комментирует результаты исследования директор Центра Александр Чулок.

Умение быстро адаптироваться к новым условиям – главная компетенция, которой должны обладать топ-менеджеры будущего. Так считают 81% управленцев. Затем следует российская смекалка, которая позволяет найти возможности в сложной, неопределенной среде (69%). Навыки антикризисного управления и умение быстро принимать правильные решения на третьем месте (68%). Управленцам будущего также потребуются умение восстанавливаться и управлять своей психоэмоциональной нагрузкой (61%), критически мыслить (62%) и управлять рисками (56%).

Данные исследования комментировали участники пленарного заседания. Но обсуждая будущее, они фокусировались и на актуальных вопросах.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов поделился данными комплексного мониторинга рынка труда: за последний год на 13% увеличилось число сотрудников, которые не хотят менять место работы или сферу деятельности. По словам эксперта, лояльность граждан к работодателю объясняется геополитическими факторами. Что, в свою очередь, ведет к росту депрессивности при принудительном увольнении, увеличению негатива на рабочем месте и снижению продуктивности. Меняется и восприятие людей относительно своих компетенций и возможностей работы.

По данным исследования, более половины трудоустроенных россиян полагают, что в случае потери работы они без особого труда найдут равноценную замену (56%), и каждый четвертый уверен, что ему с легкостью удастся найти новую работу (25%).

"Практика Национального проекта "Производительность труда" показала, что компании, которые готовились к кризисам во времена стабильности, наращивали внутреннюю эффективность и потенциал, гораздо легче прошли через "болевые точки", – отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр Молодцов. — Кажется, что может сделать топ-менеджер в нынешних условиях? Применить технологии риск-менеджмента, принять оперативное решение перестроить производственный процесс, оптимизировать его с учетом потенциала. А потенциал есть всегда". Представитель Минэкономразвития также порекомендовал всем заинтересованным принять участие в Нацпроекте.

По словам генерального директора Федерального центра компетенций Николая Соломона, в средней российской компании персонал и оборудование используются с эффективностью не более 50%. Если говорить о показателе "производительность труда", то в России он в два-три раза ниже, чем в странах Европы, $33 против $80-90 на час отработанного времени.

Спикер уверен, что топ-менеджер обязан владеть инструментами и методиками бережливого производства и быть примером эффективной работы для своих подчиненных. "Не в профессиональных командах и руководителях основная идея. Необходимо формировать производственную культуру, культуру постоянных улучшений в каждом рядовом сотруднике. Именно вовлеченный персонал, правильно мотивированный перспективами карьерного роста и зарплаты, которому интересно на рабочем месте, приведет компанию к новым результатам", – подчеркнул Соломон.

О необходимости соблюдения топ-менеджером психоэмоционального баланса высказался управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов: "Очень важно сохранять в себе устойчивость. Нельзя поддаваться эмоциям, которые влияют на эффективность управления. Топ-менеджер должен оставаться работоспособным и адекватным. Тем более, что общение с сотрудниками становится обязательной частью функционала. Нельзя давать накапливаться негативу, но и не стоит создавать стерильную корпоративную среду".

Свою оценку развитию экономическому сотрудничеству с зарубежными странами дал глава Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Тадзио Шиллинг: "Европейские страны, которые 30 лет развивали здесь свой бизнес, даже в нынешних условиях остаются основными торговыми и инвестиционными партнерами России. Да, их доля уменьшается. Да, Китай и другие страны тихоокеанского региона набирают обороты. Ситуация, когда Россия, как ваш герб – двуглавый орел – смотрит и на запад, и на восток, абсолютно нормальна".

Дискуссия продолжилась в трех треках: "Цифровая трансформация и технологическая независимость", "Топ-менеджер, как амбассадор бренда: личный бренд VS интересы бизнеса", "Управляя, развивайся. Образование для топ-менеджера".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!