В Минсельхозе назвали спекуляцией заявления о возможном подорожании мяса и хлеба

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Заявления о возможном подорожании мяса и хлеба в России носят спекулятивный характер и не отражают ситуацию на рынке продуктов питания. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ.
Ранее глава информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина допустила, что в России могут вырасти цены на животноводческую продукцию из-за влияния курсов валют, а также на хлеб из-за повышения себестоимости производства.
"Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на отпускных и потребительских ценах. Важным фактором, влияющим на ценовую политику предприятий, является баланс спроса и предложения", – цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В Минсельхозе также подчеркнули, что на данный момент нет оснований для повышения цен на животноводческую продукцию. Кроме того, нынешний рост затрат производителей мяса, которые желают сохранить спрос на текущем уровне, полностью покрывается действующими ценами.
Говоря о хлебе, в ведомстве отметили, что цены на него тоже остаются на стабильном уровне: за последний год они выросли не более чем на 6,1%.
Ранее Росстат выяснил, какие продукты наиболее подорожали в период с 20 по 26 июля. В их числе оказались шоколадные конфеты с показателем 0,7%, а также вареная колбаса, сосиски и сардельки – 0,5%.
На 0,4% в цене выросла гречневая крупа, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 0,2%, а яблок – на 0,1%.
Тем не менее было зафиксировано значительное падение цен некоторой плодоовощной продукции. Так, морковь подешевела на 8,4%, картофель – на 7,5%, огурцы – на 5,4%, а помидоры – на 4,3%.
В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты
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