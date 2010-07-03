Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай переходят на расчет в национальных валютах, соответствующий документ подписал министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка КНР И Ган, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы министерства Сергея Сторчака в адрес председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
По данным издания, на сегодняшний день создаются новые механизмы расчетов между предприятиями двух стран, в качестве которого может стать "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".
Как заявил Аксаков, чтобы увеличить объемы расчетов в национальных валютах нужно создать рынок рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. Он выразил мнение, что в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в российской валюте может составить 50%. На данный момент этот показатель составляет 10%.
Кроме того, как сообщил один из источников издания, расчеты в рублях и юанях будут переходить также и по уже заключенных в долларах контрактам.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай будут стремиться увеличить число студентов по обмену до 100 тысяч человек к 2020 году. Он отметил, сотрудничество в сфере образования является важнейшей частью дружбы между странами.
По его словам, около 900 учебных заведений России и Китая уже заключили более тысячи соглашений.
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