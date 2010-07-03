Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06 июня, 22:49

Россия и Китай планируют увеличить число студентов по обмену

политика власть

06 июня, 22:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия и Китай будут стремиться увеличить число студентов по обмену до 100 тысяч человек к 2020 году, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

"Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентами до 100 тысяч человек к 2020 году", – приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил, сотрудничество в сфере образования является важнейшей частью дружбы между странами.

По его словам, около 900 учебных заведений России и Китая уже заключили более тысячи соглашений.

"Межвузовские контакты с каждым годом все расширяются", – сказал он.

Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным государственным визитом.

5 июня президент России и председатель КНР посетили Московский зоопарк, где приняли участие в церемонии передачи двух панд китайской стороной. Самке по кличке Диндин почти два года. Самец Жуи старше своей подруги на год. Они будут жить в специально обустроенном вольере.

Вместе с главами государств на панд посмотрели ребята из обеих стран – лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, дети дипломатов из КНР.

Панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, поэтому их потомство будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине.

Читайте также

политика власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика