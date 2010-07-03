Россия и Китай планируют увеличить число студентов по обмену

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Россия и Китай будут стремиться увеличить число студентов по обмену до 100 тысяч человек к 2020 году, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

"Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентами до 100 тысяч человек к 2020 году", – приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил, сотрудничество в сфере образования является важнейшей частью дружбы между странами.

По его словам, около 900 учебных заведений России и Китая уже заключили более тысячи соглашений.

"Межвузовские контакты с каждым годом все расширяются", – сказал он.

Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным государственным визитом.

5 июня президент России и председатель КНР посетили Московский зоопарк, где приняли участие в церемонии передачи двух панд китайской стороной. Самке по кличке Диндин почти два года. Самец Жуи старше своей подруги на год. Они будут жить в специально обустроенном вольере.

Вместе с главами государств на панд посмотрели ребята из обеих стран – лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, дети дипломатов из КНР.

Панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, поэтому их потомство будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине.