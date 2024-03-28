Порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро с 1 апреля – СМИ

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С 1 апреля в РФ произойдет возврат к прежнему порогу беспошлинного ввоза товаров в 200 евро в связи с истечением срока действия решения совета Евразийской экономической комиссии о его повышении до 1 тысячи евро. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к совету ЕЭК.

По данным СМИ, чтобы сохранить действующий порог, необходимо получить решение совета комиссии, которое согласовывается на уровне руководства всех стран. По словам собеседника издания, сейчас подготовка новых документов не осуществляется.

"Судя по тому, что действие повышенного порога истекает 1 апреля и до сих пор никакой информации о продлении меры нет, можно предполагать, что с высокой долей вероятности решение о непролонгации принято", – сказал старший научный сотрудник ИМЭиФ ВАВТ Дмитрий Кузнецов.

В свою очередь, его сопредседатель Петр Шелищ добавил, что Евразийский союз потребителей обращался в ЕЭК с просьбой сохранить порог в 1 тысячу евро. На это в комиссии ответили, что подобное предложение не вносила ни одна страна – член ЕАЭС.

Совет ЕЭК принял решение повысить беспошлинный порог ввоза товаров еще весной 2022 года. Речь идет о продукции, которую граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах. Параллельно был увеличен лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые ввозятся всеми видами транспорта, кроме воздушного. После комиссия продлевала действие этих мер. До этого лимит составлял 200 евро.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов призвал отменить порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физических лиц. По его мнению, порог создает плохие условия для российских производителей. Он также напомнил, что некоторую продукцию ввозят в РФ вообще без пошлин и налогообложения.