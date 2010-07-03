Центробанк с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка. Приказ опубликован на сайте регулятора.
Как пояснили представители ЦБ, Международный расчетный банк лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов о банковской деятельности, а также нормативных актов самого Банка России. В течение года кредитная организация неоднократно нарушала требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, уточнили в Центробанке.
Отмечается, что по итогам прошлого года Международный расчетный банк занимает 391-ю строчку по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых надежных банков в РФ в 2019 году. Лидером списка стал "Юникредит банк". В первую тройку также попали Райффайзенбанк и Росбанк, который годом ранее возглавлял рейтинг. Всего в категорию наиболее надежных включили 30 кредитных организаций, тогда как годом ранее их было 13. Это как "дочки" иностранных банков, так и крупнейшие российские банки.
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